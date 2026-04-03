Министерството на външните работи съобщава, че във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток препоръчва на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност.

Предвид значителните рискове, докато са все още на територията на Кувейт, българските граждани следва да се запасят с достатъчно храна, вода, лекарства и други стоки от първа необходимост, да проявяват бдителност и да следват инструкциите на местните власти.

Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени. Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.

За организиране на сухопътното придвижване препоръчваме да се установи директен контакт с местни превозвачи, извършващи международен автобусен транспорт. Също така е необходимо да се получи виза (Visit Visa) за Саудитска Арабия /кандидатства се чрез следния линк: с паспорт с минимална валидност от шест месеца след датата на пътуване/.

Полети от летища в Саудитска Арабия осъществяват:

"Кувейтски авиолинии“, опериращи от летището в град Дамам. Необходима предварителна регистрация чрез офиса на компанията в търговски център Al Khiran Mall в Кувейт. От мястото се организира автобусен транспорт до летището в Саудитска Арабия. Процедурата по регистрация започва 24 часа преди планираното излитане. Пътниците, пътуващи с лични превозни средства, трябва да вземат бордната си карта от същия офис преди да продължат самостоятелно към летището в Дамам;

Авиокомпания "Ал-Джазийра“, оперираща от летище "Ал-Кайсума“ в град Хафър Ал-Батин. Регистрацията и организираният автобусен транспорт се осъществяват от Палата № 8 на Кувейтския Международен панаир Мишриф;

От международното летище в столицата Рияд са налични няколко опции за полети до европейски дестинации, които позволяват връзка към България.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се свържат с Посолството на Република България в Кувейт, в работно време на тел: +965 253 144 58; +965 253 144 59, както и при спешни случаи в извънработно време на тел: +965 949 528 95. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Посолството: Embassy.Kuwait@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg