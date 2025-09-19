МВР разследва смъртта на семейството, оставили са предсмъртно видео

© Семейството, открито мъртво в кола край София, е оставило предсмъртно видео. Това съобщават от МВР.



Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.



В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.