МВР разследва смъртта на семейството, оставили са предсмъртно видео
Автор: Илиана Пенова 18:36
©
Семейството, открито мъртво в кола край София, е оставило предсмъртно видео. Това съобщават от МВР.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.







