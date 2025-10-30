ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР отчете спад на кражбите
Разкриваемостта на този вид престъпление е доста висока. Разкритите кражби от магазини от първи януари до края на септември 2025 година са малко над 74%, като има доста случаи по които продължава разследването. За същия период на миналата година те са близо 72%.
При домовите и взломните кражби статистиката също бележи спад от около 13%.
МВР призовава пострадалите от престъпление своевременно да сигнализират полицията, и колкото по-скоро след установяването му, толкова е по-висок шансът бързото му разкриване.
