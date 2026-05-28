Бившият директор на СУ "П.Р.Славейков“ Милко Багдасаров в Кърджали е бил разпитван в сградата на ОД МВР Кърджали.

Преди 2 години той кандидатствал по програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли и градини и училища 2024-2027 г., Модул 2, Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструиране на съществуващите", с изграждане на масивна постройка към съществуваща училищна сграда.

Проектът е на стойност 2 909 059,06 лева с ДДС. Изпълнението на поръчката е възложена на 11.07.2024 г. на дружеството "ПЪТСТРОЙ - С" ЕООД, Стара Загора.

В хода на проверката е установено, че от страна на възложителя неправомерно са били изплащани парични средства към изпълнителя, без правно основание. Изплатени са над 800 000 лв., като дейностите все още не са започнали, пише "24Родопи".

Кой е той?

Милко Петров Багдасаров е български политик от БСП и общественик. Народен представител е от парламентарната група на Коалиция за България в XLII Народно събрание. Областен председател на БСП в Кърджали от 1995 г., най-дългогодишният областен председател на БСП в страната. Директор е на СУ "Петко Р. Славейков“ в Кърджали от 1990 г.

Биография

Багдасаров е роден в Пловдив на 21 октомври 1957 г. Завършва специалност "Математика“ в Пловдивския университет, а после и специалност "Информатика“ в Софийския университет, специалност "Бизнес и държавна администрация“ в Университета за национално и световно стопанство и специалност "Счетоводство и контрол“ във Великотърновския университет.

През 1981 година Багдасаров става учител по математика в Кърджали в днешната Професионална гимназия по туризъм, а едва навършил 25, става зам.-директор на СУ "Отец Паисий“. От септември 1990 г. до момента Милко Багдасаров е директор на най-голямото училище в Южна България – СУ "П. Р. Славейков“. Ръководи над 1600 ученици годишно, от подготвителна група до 12 клас, както и над 180 човека учители и помощен персонал.

Успява да ангажира максимален брой възпитаници в разнообразни извънкласни форми. По негова инициатива в училището се развиват школи по математика, история, журналистика, български език и литература, спортни школи по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса и шахмат. Възпитаниците му винаги са на челни места на регионални, национални и международни състезания.

През 2003 г. получава най-престижната награда в българското образование и култура – почетното отличие "Неофит Рилски“ на Министерството на образованието. През 2008 г. получава награда от СБУ на КНСБ за най-добър колективен трудов договор, а през 2009 и 2010 г. – наградата "Най-добър социален партньор – директор“ на Синдиката на българските учители.

Удостоен е с Почетен знак на Външно министерство на Русия за принос в дългогодишното сътрудничество между двете страни, между училището за шампиони в Кърджали и Московския Лицей 1553 "Вернадского“.

От 2001 г. Милко Багдасаров е председател на Спортен волейболен клуб "Арда“ в Кърджали. Мъжкият отбор по волейбол играе в Суперлигата на България. От 2014 г. е председател на Комисията по плажен волейбол на Българската федерация по волейбол. През това време под негово ръководство Кърджали се утвърждава като център за провеждане на национални и международни състезания по плажен волейбол. Удостоен е с наградата за Мултикултурния човек през 2019 година.