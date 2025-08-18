МВР: Трима са арестувани след смъртта на детето в Несебър

© Полицията излезе с официална информация след трагедията в Несебър.



Около 13.08 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред хотел "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 метра паднало 8-годишно момченце от Разлог.



Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето починало. По първоначални данни момчето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.



Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство.