МВР: На 12 март е забелязан дим от хижа "Петрохан"
Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.
Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата, уточняват от полицията.
