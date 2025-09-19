ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:17Коментари (1)240
©
България може да се сблъска със ситуация, при която бюджетният дефицит ще премине границата от 3% от брутния вътрешен продукт както през 2025 г., така и през 2026 г.

Това стана ясно по време на среща в парламента между ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) у нас Фабиан Борнхорст и членове на Комисията по бюджет и финанси.

Според анализа на МВФ страната трябва да предприеме политики за фискално затягане и за подобряване на събираемостта на приходите.

Като възможни стъпки бяха посочени преминаването към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средна работна заплата в страната.

"Нашата препоръка е да се идентифицират мерки, които да свият разходите с до 1% от БВП, чрез комбинация от промени както при приходите, така и при разходите“, коментира Борнхорст. По думите му, фискалната политика следва да се преориентира от стимулиране на потреблението към насърчаване на инвестициите.

МВФ прогнозира икономически растеж от около 3% за 2025 г., подкрепен от нарастващи доходи, разхлабена фискална политика и кредитна експанзия. В същото време фондът отбелязва, че икономиката се развива "над потенциала си“, което, заедно с ръста на заплатите и обвързаността на минималната работна заплата със социалните разходи, поддържа инфлационния натиск.

Сред посочените бъдещи предизвикателства са застаряващото население, нуждата от по-високи разходи за отбрана, образование и воден сектор. Според МВФ, след оптимизация на публичните разходи, е необходимо да се постави въпросът дали данъчната система е достатъчна за финансиране на тези потребности.

Фондът препоръчва въвеждането на мултифондов модел във втория и третия пенсионен стълб и по-ранно увеличение на пенсионната осигурителна вноска – с 1% още от 2026 г., вместо от 2027 г., както е предвидено от правителството, обобщ.

Относно максималния осигурителен доход, Борнхорст отбеляза, че прагът остава почти непроменен на фона на постоянния ръст на възнагражденията, обобщава pariteni.bg.

"Каквото и да реши българското общество по отношение на данъците и социалните плащания, политиката за подобряване на събираемостта трябва да продължи“, подчерта той.


Още по темата: общо новини по темата: 18
18.09.2025 Ще замразят ли минималната работна заплата?
18.09.2025 Дянков: Ръстът на заплатите води до увеличаване на данъка върху доходите и социалните осигуровки
18.09.2025 Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
17.09.2025 Борисов: Това е безотговорност
17.09.2025 Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото
16.09.2025 Работодателите категорично против минималната заплата да стане 620 евро от 1 януари
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Еми така става, защото вече сме богати. Като приемем еврото ще станем още по-богати и ще се вдигнат още повече данъците. Ето как Асенчо реши да ни вдигне стандарта на живот, за който така упорито теглеше десетки милиарди левове нови заеми. Обаче ББ реши че е по-голяма п*тка от Асенчо и реши да изтегли за една години повече външен дълг отколкото ПП за всичките 3 години на управление. 8те млрд.евро запас за валутния борд, ще ги изхарчат още по-бързо от последния заем, след като приемем еврото и отпадне нуждата от тях, като банков реквизит.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Есента ще е топла и суха
21:17 / 19.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025
Тежко заболяване на младия мъж е довело до тройното самоубийство
19:52 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
19:38 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Откриха трима души застреляни в кола край София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: