МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
Автор: ИА Фокус 08:10
©
Международният валутен фонд (МВФ) има още препоръки за фискалната политика на България.

Експерти на фонда са у нас на ежегодната си визита и днес ще представят заключенията си.

Миналата седмица пред депутатите от бюджетна комисия те препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита.

Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.

Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.

За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.

Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност.

По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро, предаде bTV.



За данъка за имотите ОК да се увеличи, но не трябва се тормозят бабата и дядото с 500 лв пенсия и други бедни хорица, т.е. направете първо жилище минимален данък, второ жилище данък по 3, трето жилище данъка по 5. А на имащите повече данъко по 10 и това е! Тогава може се намали лакомията за имоти в БГ!
0
 
 
това сега е нещо смислено. СЛЕД ГОДИНИ ЗАДУШАВАНЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИНУЖДАВЙАКИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ХОРА ДА ПОЛУЧАВАТ ДОХОДИТЕ СИ В ТАКА НАРЕЧЕНИЯ СИВ СЕКТОР - ВРЕМЕ ЗАПЛАТКАТА КОЯТО ИЗКАРВАТ НА ЧЕРНО ДА СЕ УЗАКОНИ КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИКЛЮЧИ ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ВСИЧКИ МАЛКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ. АКО НЯМАШ ИМОТ, КОЛИ, БАНКОВА СМЕТКА КАК СМЕЯТ ДА ТИ ТЪРСЯТ ДАНЪК - МАСОВО УВОЛНЕНИЕ НА НЕГРАМОТНИ ЧИНОВНИЦИ КАТО СЕ ПОЧНЕ ПЪРВО ОТ НАП. СТИГА ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ, КОГАТО ЧОВЕК ИЗКАРА ДОСТАТЪЧНО ЗА СЕБЕ СИ ЧЕ ДА НАТРУПА НЯКАКЪВ МАТЕРИАЛЕН АКТИВ ЕДВА ТОГАВА ДА МУ СЕ ТЪРСИ ДАНЪК И ТО СПОРЕД РАЗМЕРА НА ПЕЧАЛБАТА, АКО Е ЕДНА ЗАПЛАТКА НИКАКВИ ДАНЪЦИ. СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА ЦЯЛ ЖИВОТ ВИ НАТИСКАТ ЧЕ АКО БИЗНЕСЧЕТО КОЕТО СТЕ СЪЗДАЛИ НЕ ВАДИ МИЛИОНИ ЩЕ ЗАДЛЪЖНЕЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА. НЕКА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ТАЗИ ЧИНОВНИЧЕСКА ХРАНИЛКА - 134 000 ЧИНОВНИКА, Според последните налични данни, броят на едноличните търговци в България е около 320 000 Значи по 1 чиновник на всеки двама мъчещи се да изкарат по една заплатка за себе си. това е нечувано. и след като всичкият този чиновнически ресурс се ползва за гласуване нека се махне тази сган. тръгнали да търсят защо 800 000 човека не работели - ами много просто за да не влизат с доходите си за издръжка на тази паплач.
