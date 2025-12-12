ЗАРЕЖДАНЕ...
|МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по план и без забавяне
Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои сключването на договор с изпълнител до края на деня.
Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре.
Финалният етап от операцията по изтеглянето на "Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е насрочен за неделя, при благоприятни метеорологични условия. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.
