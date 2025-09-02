© Булфото Министерският съвет предлага от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лв.. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Синдикатите настояват за промяна в методиката на изчисление.



"Надявам се проектът за определяне на линията на бедност за следващата година да бъде приет, въпреки че няма единодушие сред членовете", заяви социалният министър Борислав Гуцанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.



По думите му средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година.



"За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева. Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите", допълни социалният министър.



Гуцанов припомни, че линията на бедност се актуализира ежегодно, за да отразява промяната в цените и стандарта на живот.



