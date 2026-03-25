Министерският съвет одобри искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, прието на 13 март 2026 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2026 г.).



Припомняме, че на 13 март парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.



Решението за предприемане на мерки заради ценовия шок бе внесено от "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се".