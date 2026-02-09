© Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) въвежда нова задължителна такса за т.нар. "професионални домоуправители“, известни още като "вход мениджъри“. Причината е създаването на специален регистър, в който те ще трябва да бъдат вписвани срещу заплащане, съобщава в. "Сега“.



Миналата седмица правителството одобри промени в Наредба №14, които дават право на МРРБ да събира такси за регистрация на фирмите, предлагащи услуги по управление на етажна собственост. Таксата за първоначално вписване е определена на 80 евро. Освен това се въвежда и такса от 49 евро за всяка последваща промяна в обстоятелствата на фирмата.



Регистрацията ще трябва да се подновява на всеки пет години, като за подновяването ще се заплаща нова такса в размер на първоначалната.



Според действащото законодателство, когато държавно ведомство въвежда платена административна услуга, то няма право да калкулира печалба. Таксата следва да покрива единствено разходите по извършването на услугата – в противен случай тя се превръща в т.нар. квазиданък.



Въпреки това от МРРБ твърдят, че и при сегашната такса от 80 евро, и при по-ранния им опит да въведат такса от 3500 лева, стриктно са спазили разходопокривния принцип.



В мотивите към промените се посочва, че се очаква поне 350 фирми да подадат заявления за регистрация като професионални домоуправители. Това, според авторите на обосновката, щяло да доведе до значително административно натоварване за звеното, което ще обработва и въвежда данните. Дори се допуска възможността да се наложи назначаването на допълнителни служители.



Критиците на мярката обаче поставят под съмнение реалната необходимост от подобни такси и размера им, като изразяват опасения, че на практика се въвежда нов скрит данък, който в крайна сметка ще бъде прехвърлен върху живущите в етажната собственост.