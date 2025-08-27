ЗАРЕЖДАНЕ...
|МОН заменя НВО по математика
Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на
други учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:
ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:
- математика
- биология и здравно образование
- химия и опазване на околната среда
- физика и астрономия
- география и икономика
- човекът и природата
Ще включва общо 24 задачи, от които:
- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи
Класификация на информацията:
компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;
- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с
помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и
компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети
(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,
география и икономика и човекът и природата).
Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.
Коментари (1)
Aнонимен
преди 16 ч. и 52 мин.
0
