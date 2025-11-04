ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МОН увеличава психолозите в училище
Пред NOVA NEWS темата кометират Веселин Стефанов, директор на 51-во училище "Елисавета Багряна“ в София, и психологът Михил Михайлов.
"Психолозите са много важна част от екипа на едно училище. Те са постоянно между учениците, наблюдават реакциите им и често първи забелязват, когато някое дете има проблем,“ посочи директорът Веселин Стефанов. По думите му обаче най-големият проблем е недостигът на специалисти: "При нас има само един психолог за над 1000 ученици. Един човек не може да обхване цялото училище“, обясни Стефанов.
Той подчерта и нуждата от превенция, а не само реакция при вече възникнали конфликти.
Психологът Михил Михайлов коментира, че ролята на училищния психолог трябва да бъде ясно дефинирана.
"Често психологът се използва като наказателен инструмент – децата отиват при него, когато са направили нещо нередно. Това не е правилно. Той трябва да бъде медиатор между учителите, родителите и учениците, а не морален съдник“, смята той.
Според него количественото увеличаване на психолозите не е достатъчно, ако не се промени културата в училищната среда.
Михайлов обърна внимание и на липсата на достатъчно подготвени специалисти.
"Тази професия не е достатъчно привлекателна. Утвърдените терапевти и консултанти рядко остават в институциите – те излизат от системата. За да има резултати, трябва да ги мотивираме и задържим", смята той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени...
22:06 / 04.11.2025
Заведенията против Бюджет 2026
20:05 / 04.11.2025
Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишн...
19:00 / 04.11.2025
Линейка блъсна и уби пешеходец
17:26 / 04.11.2025
Спецакция: Откриха над 26 тона месо с неясен произход
17:12 / 04.11.2025
Миг невнимание и тежък сблъсък на пътя Асеновград - Смолян
16:52 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS