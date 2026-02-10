ЗАРЕЖДАНЕ...
|МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
Преди тях на консултации бяха представителите на “Алианс за права и свободи", които заявиха, че според тях най-подходящият за поста служебен премиер е Андрей Гюров.
“Консултациите показаха най-належащите теми, с които ще ангажира служебния кабинет, което до голяма степен ще определи и моя избор за служебен премиер - най-важното е провеждането на честни и прозрачни парламентарни избори. Както виждат предизвикателства всеки ден се появяват, специалисти и институциите казват, че контролът с цените е пълен провал и хората почват да го усещат", каза Йотова.
“Ще бъда пределно искрен - ние сме обградени от политически лицемери, тотален разпад на институциите. Аз подхождам с огромен скептицизъм към тези консултации - вие самата сте член на БСП и смятам, че вашето морално задължение, след като Румен Радев подаде оставка като президент, е да подадете заедно с него оставка. Вие в момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания", заяви от своя страна председателят на МЕЧ на Радостин Василев.
“Според мен вие сте част от олигархичния модел. Ние не сме в състояние да водим с вас диалог. Ние повече няма да участваме в консултации, безмислени са", каза Василев.
Той обвини, че Йотова бави консултациите, за да може Румен Радев да си направи партия.
Според МЕЧ подходящият кандидат за служебен премиер е Андрей Гюров.
преди 12 мин.
