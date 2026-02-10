МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев

© ФОКУС ПГ група на МЕЧ пристигна на консултации при президента Илияна Йотова за избора на служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



Преди тях на консултации бяха представителите на “Алианс за права и свободи", които заявиха, че според тях най-подходящият за поста служебен премиер е Андрей Гюров.



“Консултациите показаха най-належащите теми, с които ще ангажира служебния кабинет, което до голяма степен ще определи и моя избор за служебен премиер - най-важното е провеждането на честни и прозрачни парламентарни избори. Както виждат предизвикателства всеки ден се появяват, специалисти и институциите казват, че контролът с цените е пълен провал и хората почват да го усещат", каза Йотова.



“Ще бъда пределно искрен - ние сме обградени от политически лицемери, тотален разпад на институциите. Аз подхождам с огромен скептицизъм към тези консултации - вие самата сте член на БСП и смятам, че вашето морално задължение, след като Румен Радев подаде оставка като президент, е да подадете заедно с него оставка. Вие в момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания", заяви от своя страна председателят на МЕЧ на Радостин Василев.



“Според мен вие сте част от олигархичния модел. Ние не сме в състояние да водим с вас диалог. Ние повече няма да участваме в консултации, безмислени са", каза Василев.



Той обвини, че Йотова бави консултациите, за да може Румен Радев да си направи партия.







Според МЕЧ подходящият кандидат за служебен премиер е Андрей Гюров.