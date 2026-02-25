ИЗПРАТИ НОВИНА
МБАЛ-Пловдив чества 137 години като най-старата военна болница в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42
©
Най-старата военна болница в България – МБАЛ-Пловдив, отбелязва 137 години от създаването си. През десетилетията лечебното заведение е преминало през войни, преструктурирания и сериозни изпитания, но днес остава водещ фактор в медицинското осигуряване на Българската армия в Южна България.

Като част от Военномедицинска академия (ВМА), болницата обслужва най-големия войскови регион в страната, осигурявайки медицинска грижа за около 30% от личния състав на въоръжените сили. Териториалният ѝ обхват включва ключови гарнизони в Южна България, а освен военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната, лечебното заведение приема и цивилни пациенти по договор с НЗОК.

Консултативно-диагностичният блок остава едно от най-натоварените звена на болницата. Само през 2025 г. през кабинетите са преминали 33 028 пациенти, като около една пета от тях са военнослужещи и служители на отбраната. Отбелязва се ръст на прегледите във всички специалности и увеличаване на кандидатите за военна служба, преминали задължителните медицински прегледи.

Широкият спектър от специалности – пулмология, кардиология, ендокринология, хирургия, ортопедия и травматология, образна диагностика и клинична лаборатория – позволява комплексна диагностика и лечение на едно място. Интегрираната информационна система с ВМА дава възможност за консултации с водещи специалисти на национално ниво, гарантирайки високо качество на медицинската помощ.

През последните години, а особено през 2025 г., болницата реализира значително технологично обновяване. Доставена е нова апаратура за клинична патология и очни болести, ултразвуков апарат, техника за функционално изследване на дишането и два нови апарата за горна и долна ендоскопия. Клиничната лаборатория е модернизирана и се нарежда сред най-добре оборудваните в региона.

Операционният блок вече разполага с техника, съпоставима с тази във ВМА-София, а отделението по физиотерапия е изцяло дооборудвано с апаратура от ново поколение. Целта на инвестициите е военнослужещите и цивилните служители да получават навременна и високоспециализирана медицинска помощ на място.

Недостигът на медицински кадри остава предизвикателство, но подготовката на нови военни лекари вече дава резултат – осем млади специалисти от първите три випуска изпълняват задълженията си във формированията в региона. ВМА реализира над 50 програми за високоспециализирани дейности и множество безплатни квалификационни курсове, създавайки условия за професионално развитие и поддържане на високи стандарти.

Сред основните задачи на МБАЛ-Пловдив за следващата година са медицинското осигуряване на военни учения в региона и извън него, продължаващата модернизация на апаратурата и разширяване на дейността чрез нови клинични пътеки. Планира се обучение на персонала за работа с новата техника и поетапно обновяване на материалната база.

Предвид статута на сградата като архитектурен паметник на културата, ремонтните дейности изискват координация с компетентните институции. Ръководството на болницата поставя като приоритет и подобряване на условията на труд за медицинските специалисти, както и условията за лечение на пациентите.

137 години след създаването си, МБАЛ-Пловдив продължава да изпълнява своята мисия – да бъде надежден гарант за здравето на военнослужещите и стабилен стълб в системата на военното здравеопазване в България.

Началникът на ВМА, генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, поздравява целия медицински и немедицински персонал за всеотдайността и професионализма им, които всеки ден превръщат мисията на болницата в реалност.







