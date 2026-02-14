ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българският мъж?
"Най-много тази година за Свети Валентин се купуват лалетата, розите, лютичетата и розите на клонка. Това са най-продаваните цветя. Вече много поръчки са направени – специални кутии с цветя и големи букети“, споделя млад мъж, работещ на цветния пазар.
Оказва се, че класиката – червената роза за Свети Валентин – е поскъпнала тази година.
"За съжаление вносителите много вдигнаха цените покрай празниците. Розата на 14 февруари е 4 или 5 евро, миналата година беше 3,50 евро“, обясни той, като отбеляза, че след празника се очаква спад в цените.
Младият мъж е категоричен, че това няма да откаже мъжете, защото много от тях искат да зарадват дамите и всеки ще си направи сметка, за да направи жест към любимата си. Самият той споделя, че често подарява цветя.
Дама, работеща в магазин за цветя, също споделя, че цената на цветята е по-висока тази година, но поскъпването не е драстично. Тя продава червената роза на 3 евро, а миналата година е струвала 5 лева, или приблизително 2,50 евро.
"Цветята са много красиви, всеки би се зарадвал, хората купуват много тази година. Купуват се лалета, саксийни цветя, орхидеи и предимно рози, макар че май лалетата повече се търсят“, казва тя.
"Мисля, че мъжете обичат да подаряват цветя и без повод. Всички подаряват – и млади, и стари, и на средна възраст“, категорична е тя.
Дамата споделя, че мъжете купуват цветя както за съпругата, така и за майката и ги уважават по равно.
Колко често купуват цветя мъжете у нас?
"Почти на всеки празник – на съпругата си, на децата, на майките, на бабите“, казва анкетиран мъж.
"Всеки месец подарявам цветя, различни цветя – зависи от повода. За Свети Валентин не подарявам – нещо като протест срещу комерсиализацията“, казва друг.
"Подарявам за всеки празник. Подготвил съм цветя и подарък на съпругата. Избрал съм роза – това ѝ е любимо. Когато излезем и видя, че се продават цветя, отивам и купувам. Една жена трябва да се радва не само на празника, а всеки ден“, сподели пред камерата на ФОКУС друг мъж.
"Обичайте се!“, призова влюбените той.
"Подарявам цветя по празници, определено. Жена ми обича лалета, но Свети Валентин е за рози – не за лалета, и ще заложа на червените рози“, признава друг.
"В момента купувам лалета, но не са за 14 февруари. Купувам много често цветя за приятелката ми – лалетата са ѝ любими“, разказва мъж, когото срещнахме с букет в ръка на една от сергиите на пазара.
"Подарявам цветя много рядко. Обикновено карамфил или нещо сезонно“, каза анкетиран от нас мъж.
Смятат ли дамите, че получават цветя достатъчно често и кое е любимото им цвете?
"Незабравката ми е любима, но не получавам често цветя“, споделя младо момиче.
Друга млада дама казва, че лилиите са ѝ любими, често получава цветя и ще отпразнува Свети Валентин тази година.
"Момина сълза и кокиче са ми любимите. Получавам цветя на поводи и празници“, казва запитана майка.
А дъщеря ѝ уточнява, че често ѝ поднася цветя, както тя, така и баща ѝ.
"Подарявам често цветя на мама, когато има празник. Специално с тати отиваме и избираме цветя за нея. Моето любимо цвете е теменужката. Аз също получавам цветя за празници и на представления“, казва момиченцето.
"Вече не получавам често цветя, защото не съм на 20 години. Предимно от децата получавам“, казва възрастна дама.
Нейна приятелка обаче я поправи, като каза, че тя е направила толкова много неща в живота си и заслужава да получава цветя от любим човек.
За себе си дамата споделя, че не се знае дали в Деня на любовта няма да се появи влюбен мъж с букет.
