Нискотарифна авиокомпания изненада 16 двойки

© Свети Валентин е идеалният повод пътешествениците да споделят красиви моменти заедно и да отпразнуват любовта.



Тази година Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, отбеляза празника, пренасяйки романтичното настроение високо в небето над Европа, и изненада 16 двойки със специални подаръци по време на полетите си. Сред тях беше и една щастлива двойка от България, която се наслади на по-различно и вълнуващо пътуване от София до Милано (Бергамо), Италия.



Двойката беше настанена заедно в самолета, а веднага след излитане бе зарадвана с безплатни напитки и шоколадови изкушения, за да отбележи празника още на борда на Wizz Air. Този малък, но символичен жест превърна обикновения полет в деня на влюбените в запомнящо се и романтично преживяване над облаците.