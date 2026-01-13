ИЗПРАТИ НОВИНА
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41
©
Българският предприемач Любомила Йорданова е продаде компанията си Plan A за 80 милиона долара в сделка, включваща кеш и акции.

Plan A, основана преди почти десет години, се занимава с автоматично отчитане на влиянието на бизнеса върху екологичните, социалните и управленските фактори – т.нар. ESG показатели, които вече са задължителни за европейските компании.

Новият собственик е Diginex – по-голяма международна компания със сходна специализация, листната на NASDAQ под тикера DGNX и с европейски център в Лондон. Според Йорданова изборът на партньор е бил решаващ за бъдещето на Plan A и за гарантиране на дългосрочното ѝ развитие.

"Целта ми винаги е била да превърнем устойчивостта в измерими финансови резултати, доказвайки, че здравето на планетата и капиталовите показатели не са противоположни, а взаимно свързани“, пише тя в LinkedIn.

Сделката ще комбинира силните страни на двете компании: високоточното декарбонизационно решение и инструментите за измерване на възвръщаемостта на инвестициите на Plan A с експертизата на Diginex в регулаторните технологии и управлението на веригите за доставки. Резултатът ще бъде една интегрирана платформа, която превръща сложни данни в конкретни резултати за бизнеса.

Йорданова очаква новият Plan A да предложи разширени ESG възможности, по-ефективни инструменти за веригата на доставки, решения, адаптирани за специфичните нужди на различните индустрии, и глобално разширение, включително в Азия и Близкия изток. Научната строгост, която е отличавала компанията от самото ѝ създаване, остава водещ принцип.

Компанията многократно е привличала финансиране от различни инвеститори, като през 2023 г. отчита 27 милиона долара приходи, а две години по-рано – 10 милиона. Любомила Йорданова остава изпълнителен директор на Plan A и ще продължи да развива компанията в рамките на групата Diginex.

Любомила е дъщеря на Саша Безуханова – едно от най-разпознаваемите бизнес лица в България, която в продължение на повече от десет години бе генерален директор на Hewlett-Packard за страната.








