Лятото се завърна в красив български град

© И днес се радваме на прекрасно слънчево време, а във Велико Търново температурата достига 25 градуса към 14.00 часа.



През нощта ще бъде ясно и тихо, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. На места в равнините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по Черноморието до 10°, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0°; в София – ще е около 2°. Утре ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.



В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.



По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.