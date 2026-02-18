ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лошото време унищожи общински оранжерии
Поддържането на оранжериите е проект, който Община Казанлък развива от години и е насочен към осигуряване на качествена, прясна и екологично отгледана храна в яслите и градините в общината и за потребителите на услугата “Социален патронаж".
Благодарение на оранжериите на 2600 деца и 364 възрастни хора в общината бе осигурена пълноценна и здравословна храна.
Случилото се е доказателство за безсилието на човека пред природата, но и за волята му да съгради отново разрушеното с любов и грижа, пишат от Община Казанлък.
