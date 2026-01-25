ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лияна Панделиева: Нищо не го спира да се настани в останките и да продължи да тероризира
Една майка е мъртва, две дечица са в тежко състояние в реанимация заради тежко обгазяване от пожар, още двама възрастни са в реанимация.
Причината за пожара? Пореден психично болен, който живее сред здравите хора и който е пряката причина за пожара, довел до смъртта на майката; той е причина за трагедията на хората в цял вход посред студената зима.
Та за какво казвате ще се борят политиците на предстоящите избори? Само за велики неща. Световни! Дребни хора с проблеми, които водят до смърт не са им в сценария.
За коя честност по-конкретно ще става дума, след като правителство след правителство, парламент след парламент не считат за нужно да запазят живота и здравето на обикновените хора, които ежедневно, понякога ежечасно и ежеминутно страдат свирепо от неконтролируемия терор на психично болни хора?
И докога? И защо? Всеки клошар, който иска да превърне апартамента си в сметище, може да го направи. Всеки психично болен, който иска да приюти 50 кучета и 30 котки в дома си и да ги остави да се изядат едно-друго го прави безгрижно, докато текат дела с години и години за неговото изселване, а съседите в пълно отчаяние напускат собствените си домове и се изнасят под наем.
Кой и как защитава здравите хора от тези с психични заболявания? Ах - да. На нашата държава психично болните изобщо не са тема. Не е интересна. Не е вървежна. От съседите на психично болните колко гласа да се съберат в цялата страна, па и не е ясно за кого ще са тези гласове.
Още не съм чула кандидати за депутати, които да поемат ангажимент да бъде изцяло променена политиката по отношение на психично болните хора.
Сега онзи, който е подпалил апартамента си и заради когото е загинала една майка, нейните деца ги спасяват в реанимация и още двама души берат душа, е настанен в психиатрия. Щом започне да се държи адекватно - ще го пуснат. Той вече няма жилище, в което да живее, но нищо не го спира да се настани в останките и да продължи да тероризира съседите.
Посочете поименно - вероятно някой от вас знае - кой депутат от коя парламентарна сила опита да предложи за обсъждане дълготрайна стратегия за грижа за психично болните хора и подпомагане на техните семейства?
Посочете кой министър на здравеопазването заложи политика за психичното здраве?
Бог да прости милата жена, умряла задушена в съня си. Дано нейните дечица разчитат на добро семейство, което да ги отгледа.
Още една трагедия е част от новините, която е пряк резултат от историческото безхаберие на политиците ни, които и да са те.
преди 41 мин.
