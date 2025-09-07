Лисици превземат жилищен квартал

© NOVA Популация от поне шест лисици създава проблеми на жителите на софийския квартал "Гео Милев“ от повече от година. Първоначалната атракция се е превърнала в притеснение, след като животните са започнали да се доближават все повече до жилищните блокове, а местните смятат, че са причина за изчезването на малките бездомни котета. Опитите за връзка с отговорни институции удрят на камък, тъй като те си прехвърлят отговорността и заявяват, че не се занимават с диви животни.



Проблемът в столичния квартал "Гео Милев“ не е от вчера, а съществува от "повече от година-две“, разказва жителка на квартала, цитирана от Нова. По думите ѝ първоначално в района е забелязвана само една лисица, което е било приемано като атракция, но по последни данни вече са наблюдавани шест различни екземпляра.



Опасенията на хората са свързани с два основни проблема. Първият е здравословното състояние на животните, които, според гражданите, са "видимо болни“. Те се притесняват, че лисиците може да са преносители на "много паразити като бълхи, кърлежи и тении“, което създава риск предвид намиращата се в близост детска градина, до която лисиците също стигат.



Вторият проблем е промененото поведение на животните. Те вече не се страхуват от хората и "приближават все повече до нас“, като "непрекъснато обикалят около блоковете, до самите входове“. Според живущите, това вече е довело до последствия: "Малки котенца не останаха, защото може би вече са доста гладни“, обяснява една от жените. Страховете са, че след като котетата са изчезнали, следващите жертви могат да бъдат малките домашни кучета.



В търсене на решение, жителите са се свързали с множество институции, сред които "Екоравновесие“, Зоологическата градина, РИОС и ловни дружинки. До момента обаче нито една от тях не е предложила адекватно решение на проблема.