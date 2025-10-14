ЗАРЕЖДАНЕ...
|Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско?
"На 24 септември си събудих в 7 часа с много силна болка в гърдите. Болката беше много силна и обхващаше гръдния кож и към гърба. В продължение на един час аз изчаках да видя дали ще ми отмине и просто не знаех какво се случва. Защото ми се случва за първи път такова нещо. След този един час събудих сина ми, защото по някаква случайност беше вкъщи. Решихме да звъннем на Бърза помощ, защото нямахме друга алтернатива", каза пред БНТ Стайка Мазакова, пациентка.
"Майка ми обясни какви са симптомите на дамата. Свързаха я предполагам с медицинско лице. И ни казаха да слезна на центъра, за да изчакам линейка. Слезнах аз да изчакам, тъй като тя не беше в състояние да се движи в случая. След около 40 минути отново позвъних да питам какво се случва. Отново предполагам, че беше същата операторка, но ме свърза с медицинско лице. Не знам кое е то, но ми обясни, че трябва да се прибира вкъщи, защото те нямат свободна линейка в момента и ми затвори телефона", коментира Петко Марков, син на пациентката.
През това време състоянието на Стайка Мазакова се влошава. Синът й среща съседи, които я откарват до болница в Пловдив. В болницата прекарва 4 дни. Предполага се, че болката се дължи на невралгичен проблем.
"Филиалът в Карлово, който следва да отбележа, че е филиалът с най-голяма територия, там са може би около 50 хиляди човека населени. Те се обслужват от два спешни екипа на работна смяна. Приемайки спешни случаи, има два варианта.
Единият, ако случаят не е класиран като А1 от тези най-спешните случаи, може да се разговаря отново с подалия сигнала, да се види дали имат някаква възможност, ако състояниетона пациента позволява, да се придвижат до най-близката болница, където във филиалът ни в Карлово, примерно, даже и да са ангажирани двата екипа, там имаме 24 часа в денонощието медицинска сестра.
Ако пък се касае за тежък случай, тогава вече мобилизираме най-близко разположен свободен екип. Ще назнача проверка. В близките дни ще имаме пълна яснота за случая. Вероятно на подалия сигнала му е казано, ако имат възможност, да транспортират пациента до лечебно заведение", каза д-р Иван Стойнов, директор ЦСМП - Пловдив.
Заради липсата на кадри болницата е затворила отделения.
Aнонимен
преди 12 мин.
0
