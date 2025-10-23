ЗАРЕЖДАНЕ...
|Lidl плаща наема: Сигурна работа близо до София
Чухте ли новината, че от Lidl човек може не само да напазарува и да спечели някоя награда, но и да получи квартира? Лидл България стартира нова програма за хора, които искат работа с добра заплата, но не могат да си позволят високите разходи в столицата. Осигурява безплатна квартира, транспорт и покрива сметки за ток и вода. Програмата вече работи в логистичния център на компанията в село Равно поле – само на 8 км от София.
Живееш без наем
Всеки, който започне работа в склада на Lidl в Равно поле, получава напълно безплатно настаняване. Стаите са с по две, три или четири легла и са оборудвани с пералня, печка, хладилник, маса, столове и гардероб за всеки човек. В сградата има и общо помещение – с телевизор, кухня и място за почивка. Интернетът е навсякъде. Lidl поема и част от сметките – до 80 лв. на месец за ток и вода. Осигурен е и безплатен транспорт до работа и обратно.
Имаш сигурна работа
Работата в Lidl идва със стабилни условия: редовна заплата, която расте с времето, точност до минута при плащането, до 200 лв. ваучери за храна всеки месец, допълнително здравно осигуряване и бонуси. Ако препоръчаш приятел например, можеш да получиш от 1000 до 1500 лв. бруто, а при раждане на дете взимаш 650 лв. отгоре. Lidl е известен като един от най-добрите работодатели у нас, не само в търговията.
Заплата с гарантиран ръст
Стартовите възнаграждения нарастват поетапно през годините, като за различните позиции заплатата започва от 2200 лв. и достига до над 3000 лв. бруто според позицията и стажа. Допълнително се дават бонуси за присъствие, за работа през уикенда и за празници.
За кого е подходяща?
Тази оферта е за хора, които искат ново начало – работа край София със сигурна заплата, но без тежестта на наемите и високите разходи. "В малките населени места често липсва постоянна работа с добро заплащане. Затова премахваме пречките – квартира, сметки и транспорт. Така човек може да се съсредоточи върху работата, развитието си и нещата, които наистина си заслужават“, казват от екипа на Лидл България.
За всички позиции се иска завършено средно образование и готовност за работа на смени (вкл. и нощна). Предишният опит в логистиката е предимство, но не е задължителен.
Как да кандидатстваш?
Можеш да подадеш документи онлайн през сайта на компанията или да получат повече информация директно от екип "Подбор“ на тел. 0876 046 967.
