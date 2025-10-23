ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Lidl плаща наема: Сигурна работа близо до София
Автор: ИА Фокус 14:25Коментари (0)462
©
Търсиш стабилна работа и сигурна заплата, но в родния ти град няма достатъчно възможности? Премести се близо до София, защото Lidl плаща наема!

Чухте ли новината, че от Lidl човек може не само да напазарува и да спечели някоя награда, но и да получи квартира? Лидл България стартира нова програма за хора, които искат работа с добра заплата, но не могат да си позволят високите разходи в столицата. Осигурява безплатна квартира, транспорт и покрива сметки за ток и вода. Програмата вече работи в логистичния център на компанията в село Равно поле – само на 8 км от София.

Живееш без наем

Всеки, който започне работа в склада на Lidl в Равно поле, получава напълно безплатно настаняване. Стаите са с по две, три или четири легла и са оборудвани с пералня, печка, хладилник, маса, столове и гардероб за всеки човек. В сградата има и общо помещение – с телевизор, кухня и място за почивка. Интернетът е навсякъде. Lidl поема и част от сметките – до 80 лв. на месец за ток и вода. Осигурен е и безплатен транспорт до работа и обратно.

Имаш сигурна работа

Работата в Lidl идва със стабилни условия: редовна заплата, която расте с времето, точност до минута при плащането, до 200 лв. ваучери за храна всеки месец, допълнително здравно осигуряване и бонуси. Ако препоръчаш приятел например, можеш да получиш от 1000 до 1500 лв. бруто, а при раждане на дете взимаш 650 лв. отгоре. Lidl е известен като един от най-добрите работодатели у нас, не само в търговията.

Заплата с гарантиран ръст

Стартовите възнаграждения нарастват поетапно през годините, като за различните позиции заплатата започва от 2200 лв. и достига до над 3000 лв. бруто според позицията и стажа. Допълнително се дават бонуси за присъствие, за работа през уикенда и за празници.

За кого е подходяща?

Тази оферта е за хора, които искат ново начало – работа край София със сигурна заплата, но без тежестта на наемите и високите разходи. "В малките населени места често липсва постоянна работа с добро заплащане. Затова премахваме пречките – квартира, сметки и транспорт. Така човек може да се съсредоточи върху работата, развитието си и нещата, които наистина си заслужават“, казват от екипа на Лидл България.

За всички позиции се иска завършено средно образование и готовност за работа на смени (вкл. и нощна). Предишният опит в логистиката е предимство, но не е задължителен.

Как да кандидатстваш?

Можеш да подадеш документи онлайн през сайта на компанията или да получат повече информация директно от екип "Подбор“ на тел. 0876 046 967.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не мо...
13:18 / 23.10.2025
Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
13:18 / 23.10.2025
Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди в...
12:48 / 23.10.2025
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
12:08 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Спортни танци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: