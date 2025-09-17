ИЗПРАТИ НОВИНА
Левовете в обращение се топят преди въвеждането на еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)133
©
Според най-новите данни на Българската народна банка (БНБ) броят на левовите банкноти в обращение се е понижил значително през тази година. Към 31 август в обръщение са били около 556,8 млн. банкноти, докато в края на 2024 г. те са били над 611 млн. Това представлява спад от около 9% само за първите осем месеца на годината.

По стойност също се наблюдава намаление – към края на август в обръщение са били хартиени пари за общо 27,7 млрд. лева, с близо 2,7 млрд. по-малко в сравнение с края на миналата година.

Основната причина за намаляването на левовете в обращение е активното им внасяне по банкови сметки от фирми и граждани, за да се улесни превалутирането им в евро с въвеждането на единната валута от 1 януари 2026 г. Много банки временно отменят таксите за внасяне на пари в брой, за да насърчат този процес, тъй като броенето на пари на каса вече е платена услуга и поскъпва с годините, предава сайтът Segabg.com.

"Подобна динамика е очаквана и е пряко свързана с предстоящото присъединяване на България към еврозоната“, коментират от БНБ. Опитът на други държави показва, че около шест месеца преди въвеждането на еврото националната валута намалява наполовина в обращение.

Докато внасянето на до 10 000 лева е без формалности, за по-големи суми банките изискват декларация за произхода на средствата. Това води до търсене на алтернативни методи за обмен, включително през социалните мрежи.

Например във "Фейсбук“ се появяват обяви за обмяна на левове в евро без декларации и проверки, срещу комисион. В "Телеграм“ пък се рекламира крипто разкешване и директен обмен на левове в евро, често с неофициални курсове, различни от този на БНБ.

Експертни съвети

Богомил Николов, зам.-председател на Икономическия и социален съвет, отправя три ключови препоръки към гражданите:

Не обменяйте левове преди 1 януари 2026 г. – обменът преди официалната дата може да доведе до загуби заради различни курсове и комисиони. След 1 януари не плащайте в левове – за да избегнете объркване с рестото. Обменът в банките, пощите или в БНБ ще бъде възможен шест месеца без такси и по официалния курс. Не подписвайте нищо във връзка с еврото – няма нужда да актуализирате договори или да подписвате анекси.

Николов подчертава, че плащането с карта остава най-сигурният начин да се избегнат грешки и недоразумения при преминаването към евро.


Статистика: