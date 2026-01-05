ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:52Коментари (0)187
©
Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартираха и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга се извършва и в клоновете на "Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. В първите дни на новата година малки магазини из страната алармираха, че количеството им евро се е изчерпало бързо. 

От проверката в няколко банкови клона стана ясно, че в залите има по няколко души, които вече се възползват от възможността да посетят институцията.

Трябва да знаем, че обмяната на левове ще е по курса 1,95583 за 1 евро. Той не беше задължителен за банките до последния работен ден на миналата година. Те на практика имаха своя система, по която обменяха средствата.

"След шестия месец също ще може да се сменят левове, само че вече трябва да се ходи в БНБ или може би банките ще сложат малка комисионна или такси. За стотинките важи същото, въпреки че чисто логистично е малко по-сложно за всички. Таксата за внасяне и теглене е търговска политика на всяка банка. Обикновено гледат да обгрижват собствените си клиенти. Много вероятно да продължи, но не е задължително", обясни пред NOVA финансистът Левон Хампарцумян.



Още по темата: общо новини по темата: 1658
05.01.2026 Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е
увеличавана
05.01.2026 Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврозоната
05.01.2026 Клиент поиска касиерка да му обмени евро
05.01.2026 Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01.2026 Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората да ми плащат в лева
05.01.2026 Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен 
предишна страница [ 1/277 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
От Германия: Да се спрат социалните помощи за бедни мигранти от Б...
11:10 / 05.01.2026
Психолог съветва как да влезем бързо в работен режим след дългите...
11:30 / 05.01.2026
Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от Българи...
10:37 / 05.01.2026
BBC: Най-бедната страна в Европейския съюз изпревари Полша, Чехия...
09:55 / 05.01.2025
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентов...
10:00 / 05.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:34 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Богоявление 2026 г.
Отиде си великият Димитър Пенев!
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: