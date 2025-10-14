ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лена Бориславова: Бойко май е вдигнал кръвно
Това написа Лена Бориславова от ПП-ДБ във Facebook.
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство, коментира преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик.
Борисов отговори и на критиките на ПП-ДБ: "Изядоха те! Благодаря, Мирчев, не ни мисли, ще оцелеем. Вкарахте ни в сивия сектор по времето на Асен Василев. Изплашиха хората- търчат на живи връзки цяло ПП- ние в тази помия не участвахме". Ние сме 6-ти. Василев добре каза- имаме си алтернатива "Възраждане", "Величие"- проруска коалиция", подчерта той.
Лидерът на ГЕРБ отправи и сериозни критики към председателят на парламента Наталия Киселова.
"На Киселова една година шеф на парламента ѝ стига! Тя, където види празник, заминава и се показва", каза Борисов и попита:
"Колко депутати има зад гърба си? Трябва да пита преди да тръгне някъде".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 388
|предишна страница [ 1/65 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Румен Радев наложи вето на измененията в Закона за ДАНС
15:56 / 14.10.2025
Полицаи сложиха белезници на колеги от МВР
15:14 / 14.10.2025
Сарафов иска отвод на съдията по делото за архива на Пепи Еврото
15:56 / 14.10.2025
Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също ...
15:30 / 14.10.2025
Откриха кокаин в полицейското управление в Благоевград след сигна...
15:00 / 14.10.2025
Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксат...
13:34 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS