15-годишно момче се бори за живота си в болница "Пирогов“, след като падна от близо 5 метра височина в сградата на Националния дворец на културата (НДК). Инцидентът стана по-рано днес, като детето е прието в лечебното заведение в състояние на кома и с тежка височинна травма.

Пострадалият тийнейджър е транспортиран по спешност и веднага е настанен в Детска противошокова зала, съобщиха от лечебното заведение за Plovdiv24.bg. На мястото на произшествието в района на НДК са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които са координирали незабавното му отвеждане към университетската болница.

Първоначалната информация сочи, че конструкцията на парапет в сградата се е срутила, докато момчето е било със свои приятели.

Около причините за инцидента обаче се появиха противоречиви версии. Докато според първоначалните данни детето е седяло върху парапета в момента на откъсването му, негови приятели разказват пред bTV, че момчето е било блъснато към преградата, което е довело до падането му. Към момента полицията изяснява обстоятелствата, довели до тежката травма.