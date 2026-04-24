15-годишно момче е в критично състояние с опасност за живота, след като падна от близо 5 метра височина при срутване на парапет в сградата на НДК. Инцидентът е станал по време на среща с приятели, а пострадалото дете е транспортирано по спешност в болница "Пирогов“.

Според първоначалните данни момчето е седяло върху парапета в момента, в който конструкцията се е откъснала. Приятели на пострадалия обаче разказват пред bTV друга версия – според тях детето е било блъснато към преградата, което е довело до нейното компрометиране и последвалото падане.

На мястото на произшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пациентът е приет в много тежко състояние в състояние на кома в "Пирогов".

В момента тийнейджърът е настанен в детската противошокова зала на лечебното заведение.