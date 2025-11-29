ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лекари спасиха 101-годишен българин след уникална операция
Ангел Неделчев от ямболското село Воденичане успешно премина сложна интервенция в Клиниката по гръдна хирургия на болницата в областния град, след като получи тежки травми при битов инцидент.
Екипът на проф. д-р Даниел Вълчев избра щадяща видео-асистирана операция през едва 3–4-сантиметров разрез, извършена под местна упойка – единствената безопасна опция за пациент на тази възраст с остра дихателна недостатъчност.
Интервенцията бе успешна, а столетникът вече се възстановява и се очаква скоро да бъде изписан, предаде BG on Air.
Случаят ще бъде включен в нов учебник към БАН като пример за ефективното прилагане на иновативни техники при високорискови пациенти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезе...
13:27 / 29.11.2025
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителс...
13:21 / 29.11.2025
Снегът идва до часове
12:44 / 29.11.2025
Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левче...
12:21 / 29.11.2025
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха прот...
12:12 / 29.11.2025
Жалко! Сняг по Коледа няма да има
12:04 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS