Лекари спасиха 101-годишен българин след уникална операция

© bgonair Лекари в Стара Загора спасиха 101-годишен мъж след уникална безкръвна операция.



Ангел Неделчев от ямболското село Воденичане успешно премина сложна интервенция в Клиниката по гръдна хирургия на болницата в областния град, след като получи тежки травми при битов инцидент.



Екипът на проф. д-р Даниел Вълчев избра щадяща видео-асистирана операция през едва 3–4-сантиметров разрез, извършена под местна упойка – единствената безопасна опция за пациент на тази възраст с остра дихателна недостатъчност.



Интервенцията бе успешна, а столетникът вече се възстановява и се очаква скоро да бъде изписан, предаде BG on Air.



Случаят ще бъде включен в нов учебник към БАН като пример за ефективното прилагане на иновативни техники при високорискови пациенти.