Лекари спасиха 101-годишен българин след уникална операция
14:42
© bgonair
Лекари в Стара Загора спасиха 101-годишен мъж след уникална безкръвна операция.

Ангел Неделчев от ямболското село Воденичане успешно премина сложна интервенция в Клиниката по гръдна хирургия на болницата в областния град, след като получи тежки травми при битов инцидент.

Екипът на проф. д-р Даниел Вълчев избра щадяща видео-асистирана операция през едва 3–4-сантиметров разрез, извършена под местна упойка – единствената безопасна опция за пациент на тази възраст с остра дихателна недостатъчност.

Интервенцията бе успешна, а столетникът вече се възстановява и се очаква скоро да бъде изписан, предаде BG on Air.

Случаят ще бъде включен в нов учебник към БАН като пример за ефективното прилагане на иновативни техники при високорискови пациенти.







БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
