ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Позитивното мислене е важно
"Винаги казвам на пациентите да бъдат позитивни и да мислят само хубави неща. Сигурна съм, че има емоционална връзка между яйцеклетките и ембрионите, и бъдещите родители", коментира ембриологът д-р Десислава Тачева.
По думите ѝ тази система е първа за Българя и една от първите в Европа, при която пациентите от деня на оплождането, докато станат готови ембрионите да бъдат върнати в матката или да бъдат замразени, могат да ги наблюдават в реално време.
Как работи системата
"Системата се основава на специален инкубатор, в който е вграден специален микроскоп и камера. Тази камера прави периодични снимки на всяко ембрионче и пациентът може да наблюдава в реално време развитието на своите ембриони от вкъщи през телефона си", добави ембриологът.
Директорът на клиника д-р Явор Владимиров подчерта пред Bulgaria ON AIR, че емоционалната връзка е много съществена.
"Има проучвания, че жените, които ползват такава система, успеваемостта на инвитро технологията се увеличава с 11%, което е доста високо", отбеляза той.
Д-р Тачева уточни, че тази система не изключва ролята на ембриолога.
"Инвитро технологиите са основният метод за лечение на безплодие", заяви д-р Владимиров.
Д-р Тачева подчерта, че превенцията е изключително важна.
Репродуктивната възраст
"Все повече двойки в по-късна репродуктивна възраст търсят помощ. След 35-годишна възраст при жената започват да се увеличават хромозомните аномалии при яйцеклетката. Когато мъжът е по-възрастен започват митохондриални заболявания при децата. Двойките трябва да знаят, че колкото по-рано имат желание за дете, толкова по-добре е за тях", съветва тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не мо...
13:18 / 23.10.2025
Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
13:18 / 23.10.2025
Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди в...
12:48 / 23.10.2025
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
12:08 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS