ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипулация!
От Фейсбук профила на д-р Аспарух Илиев, инфекционист и ръководител на лаборатория към Медицинския университет в Берн.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 1 ч. и 0 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple
16:46 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
16:50 / 12.09.2025
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който определя Радев като "агент н...
15:22 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени да чакат позвънява...
15:50 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
14:56 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS