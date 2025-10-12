ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лекар: След наводненията дебнат много чревни инфекции
"Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Основният риск идва, ако отпадъците престоят по-дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни д-р Илиев.
По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.
Опасностите след наводненията: Замърсена вода и чревни инфекции
Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие.
"При големи количества вода може да се получи смесване на питейна, дъждовна и канална вода. Така се увеличава опасността от заразяване с Ешерихия коли и други чревни инфекции“, предупреди експертът.
Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.
Зимните вируси: COVID, грип и RSV
Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.
Болести на ставите - диагностика и лечение
"Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза специалистът.
Ваксинацията остава най-сигурната защита
"Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен“, подчерта д-р Илиев.
Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 143
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген
08:30 / 12.10.2025
НИМХ: Днес на места може да вали сняг
08:17 / 12.10.2025
Хора с име на светец празнуват днес
08:12 / 12.10.2025
Диян Стаматов: Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е ...
19:48 / 11.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не ра...
19:31 / 11.10.2025
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави Трифонов, из...
19:27 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS