ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лекар: От студентските ми години в операционни и кафенета около болници се влиза с едни и същи чехли
Автор: Вилислава Ветренска 15:17 / 27.11.2025Коментари (0)1728
© Илюстративна снимка
За съжаление всички го знаем - "Знаеш ли дядото на едикойси, отиде в тази и тази болница, планова операция, обаче на втория ден вдигна температура, сепсис и си отиде на петия ден. От кръвна култура са изолирали мултирезистентна клебсиела, ма в интензивното им отделение всеки трети я хваща. Ако трябва да я изчистят, ще трябва да затворят болницата ". Не, не е измислено от мен, истински случай отпреди няколко месеца. Това пише във Фейсбук  д-р Аспарух Илиев – ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините.

И продължава: 

"От студентските ми години в операционни и в кафенетата около болницити в София се влиза с едни и същи чехли, маските се носят елегантно под носа (основен източник като носител на бактерии е носът), помещенията не се дезинфицират по стандарт, а в отделенията цари съмнителна хигиена.

Това, обаче, би се променило, ако имаше и адекватен контрол на антибиотичната терапия, следене за резистентност, включително и т.нар. antibiotic stewardship.

Бактериите са много адаптивни същества - мутират бързо, мутират много и имат склонността да си обменят разни полезни гени от една на друга. За разлика от вирусите бактериите могат да живеят и да се размножават и извън тялото. Ако поставите една бактерия в среда с недостатъчно количество антибиотик - така че да не умре веднага - само след няколко дни тя може да мутира и развие резистентност. Затова, освен подходящи антибиотици като чувствителност, трябва да вземаме и такива, които достигат точна концентрация в определената част на тялото, за необходимото време.

Вътреболничните болестотворни бактерии са бедствие - те живеят в болничните помещения и по персонала. Научили са се след години на антибиотици да се справят с всичко, а лошата хигиена помага да се пренасят между персонал и пациенти. С тях има справяне, но само при адекватна реакция на болници и институции, и при строго дисциина, хигиена, разделяне на инфектирани и неинфектирани пациенти.

Учил съм като студент микробиология от доц. Маркова - по това време тя издаваше на всеки 6 месеца справочник за всички вътреболнични инфекции и тяхната чувствителност/резистентност за всички клиники на Александровска болница. За съжаление още тогава не се четеше, а ако се правеше, можеше само с подбор на антибиотици и проследяване дали има или не преобладаващ вид/щам бактерия да се спасят много животи.

Като често казвам - в българската система има точно толкова умни, обучени и знаещи хора като навън, просто няма дисциплина и система, има небрежност".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гонят просяците от центъра
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: