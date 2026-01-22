ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кузман Илиев: Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
На въпроса дали "България може“ ще се яви на изборите като т.нар. "ракета носител“ на Радев заради присъединяването на бившия президентски съветник Александър Маринов Кузман Илиев отрече.
"Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Илиев.
Той подчерта, че "България може“ е експертна общност с ясни идеи и кауза.
"Разбира се, ние сме отворени към президента за разговор, за политики, това вече е един партньор“, обяви Илиев и уточни, че такъв разговор още не се е състоял.
Мария Капон обясни мотивите за участието на Антикорупционния блок в изборите така: "Човек трябва да вярва, че политиката е в него и че може да работи за каузи и без да е задължително на мандатна позиция. Нашият проект е дългосрочен – работим по антикорупционната тема близо две години, не от вчера и не заради предстоящите избори“, заяви тя.
Двамата отговориха и на въпроса дали очакват разместване на политическия терен, ако Румен Радев оглави нова формация.
Според Кузман Илиев безспорно този ход на Радев ще доведе до сериозно разместване. "Радев е силен, системен играч с политически опит и добра визитка. Оттук нататък той трябва да привлича експерти и екипи. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши“, каза Илиев.
Мария Капон също приветства участието на Радев в активната политика. "Той отдавна е на терена – да си президент означава да си минал през избори и да си политик. Не е добре хората да са изплашени. Най-добре е всеки да застане на терена, да покаже какво може и да се кандидатира. Така че – добре дошъл на Румен Радев на политическия терен“, заяви тя.
