|Купуват, за да продават - модата в жилищата става масова
Въпреки големия дял на покупките на имоти с цел бърза печалба, както и за дългосрочна инвестиция, най-много жилища купуват хора, които търсят дом за семейството си. Нараства делът на младите купувачи на имоти. Преди години най-активни на пазара бяха хората на възраст 30-40 години, но вече преобладават купувачите между 25 и 30 години. Това става благодарение на нарастването на доходите. Все повече млади хора имат стабилна работа и високи доходи, които им позволяват покупката на имот.
Много активни на пазара на имоти са хора, работещи в сферата на информационните технологии и аутсорсинга, където заплащането е високо. Тези хора разполагат с бюджети, които им позволяват да придобиват качествени имоти на добра локация. Дори да нямат налични пари за покупка на жилища, изгодните банкови лихви им позволяват да изплащат ипотечен заем и да живеят в собствен дом, а не под наем.
Повечето сделки в София стават с помощта на ипотечен кредит. Много хора, дори да имат налични средства, предпочитат да не ги харчат, тъй като могат да вземат заем при много изгодни условия. Хората над 40 години най-често предпочитат да купуват имоти с налични средства, а тези под 40 години се насочват към финансиране на покупката с банков кредит.
Търсенето на жилища е много по-голямо от предлагането. Факторите за това са много. Благодарение на изгодните лихви по кредитите и наличието на много свободни пари сред гражданите има много активно търсене на жилища. Търсенето допълнително нараства заради очакванията след влизане в еврозоната цените на имотите да нараснат. Много хората, които се местят в София от други райони на страната, веднага пристъпват към покупка на жилище. Това също води до нарастване на търсенето на апартаменти. Купувачите на имоти са предимно хора с високи доходи, които искат качествено строителство, функционален имот, на добра локация. Затова търсенето на качествени имоти изпреварва предлагането на пазара.
