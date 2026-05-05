От днес, 5 май, българският телевизионен сериал "Клиника на третия етаж“ отново се връща на екран, като ще се излъчва всеки делничен ден от 20:10 ч. по Bulgaria ON AIR. Продукцията възражда интереса към един от най-разпознаваемите български медицински ситкоми от края на 90-те години и началото на новия век.

Сериалът има три отделни сезона - първи и втори сезон са излъчени по БНТ 1 (тогава Канал 1) в периода 1999–2000 г. .А Трети сезон е излъчен през 2010 г.

СЮЖЕТ

Професор Филипов заминава да работи в Англия и оставя апартамента си на своя син - д-р Александър Филипов (Александър Косев). Младият гинеколог решава да превърне жилището в частна клиника, разположена на третия етаж.

В нея започват работа: д-р Едуард Томасян (Христо Мутафчиев) - специалист по вътрешни болести, д-р Елена Радева-Шен (Стефания Колева) - психиатър и

Габриела Доковска (Рени Врангова) - медицинска сестра, секретарка и "момиче за всичко“. Д-р Томасян самопровъзгласява себе си за ръководител на клиниката, а не след дълго мястото започва да се изпълва с разнообразни пациенти и ситуации, които съчетават хумор и човешки драми.

Сериалът продължава да се помни като един от по-успешните български опити за медицински ситком, съчетаващ лекота и драматизъм.

"Клиника на третия етаж“ е български 35-сериен телевизионен игрален филм (медицински ситком), създаден под режисурата на Николай Акимов. Сценарият е написан съвместно от Николай Акимов, Мила Георгиева, Александър Косев, Мила Петкова, Богдан Рангелов и Людмил Станев.

Музиката е композирана от Асен Аврамов и Васил Пармаков, а операторската работа е на Иван Тонев и Денолюб Николов.

ДЖАКОВАТА КЪЩА

Въпреки че действието се развива в Пловдив и в сериала се показва емблематичната Джакова къща, реалните снимки са осъществени в София.

Джаковата къща, известна още като "Замъкът“, се намира на Джамбаз тепе в Пловдив, над Античния театър, в сърцето на архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив“.

Построена е през 1925 г., къщата е собственост на архитекта Стефан Джаков и е ярък пример за стил сецесион. Сградата впечатлява със своята характерна островърха кула, която се превръща в една от най-разпознаваемите ѝ архитектурни черти. Интериорът ѝ също е забележителен – включва витa дървена стълба, която води към таванските помещения, както и изящно обзавеждане с тоалетки, столове и маси с бронзови орнаменти и резбовани фигури. Част от декорацията включва кристални елементи, изработени във Виена, което допълнително подчертава аристократичния ѝ характер.

Къщата има и значимо място в българската филмова история. Още през 1957 г. тя е използвана като снимачна локация за два филма на режисьора Вацлав Кръшка – "Легенда за любовта“ и "Лабакан“. Две години по-късно, през 1959 г., пространството ѝ се превръща в декор и за филма "Малката“ на режисьора Никола Корабов. Сериалът "Клиника на третия етажа" я превръща окончателно в разпознаваем символ от българската телевизионна култура.