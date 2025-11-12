ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кукушева: Себестойността на хляба започва да става различна
Това каза пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.
Хлябът не променя своята цена всяка седмица, настоя тя, но поясни, че доставните им цени не могат да се замразят, защото колкото и да пазят социалния мир през цената на хляба, това не може да продължи прекалено дълго. По думите ѝ, в момента хлебопроизводителите абсорбират цената на хляба.
"Себестойността на хляба вече, към този момент, започва да става различна. Цената на електроенергията се покачва. Виждате какво става с цената на дизела. Въпреки мрънкащите обяснения на представители на държавни агенции, ние не сме оптимисти. Хлябът е натоварен с най-тежката логистика - ежедневна. Цената на труда при нас вече гони 50%. Освен нощен, което значи по-висока цена за заплащане, той е и празничен, и няма хора, които желаят да работят. Въпросът с кадрите е изключително тежък в нашия бранш. При всички случаи себестойността се сменя и ние никъде не сме твърдели, че ще работим в условия, които касаят замразяване на цени".
Браншът работи с национален капитал и не може да се "изнесе", както се заканват други браншове, изтъкна Кукушева.
Тя изрази очаквания за "повсеместен, безкомпромисен и категоричен" контрол с влизането на страната в еврозоната, в частност спрямо пазарните цени на хляба, тъй като става дума за храна от първа необходимост.
В предаването "12+3" Мариана Кукушева посочи, че сивият сектор в бранша "наближава критичните 40-42%" и прогнозира, че този дял ще нараства заради повишените разходи на бизнеса и връщането на ДДС върху хляба.
"Ще се увеличава сивият сектор, защото се увеличава и данъчното бреме върху бизнеса. Никъде в бюджета държавните хора не коментират борбата със сивия сектор".
Миналата година по това време по официални данни делът на сивата икономика беше 37%, напомни тя.
