Къде можем да проверим надежден ли е сайтът, от който възнамеряваме да поръчаме?
Автор: Десислава Томева 09:23
©
Попадате на нов сайт, където се предлагат модерни дрехи и обувки във вашия размер и то на много изгодни цени. Търсите нов телевизор или искате да смените пералнята си и съвсем случайно в социалната мрежа, в която се намирате, изскача реклама за сайт с чудесна техника от най-добрите марки на ниски цени.

Първо помислете за минута! По-добре е да отделите предварително малко време за проверка на сайта, от където искате да пазарувате, отколкото да страдате след това за дълго и да загубите пари. Съветите са на Европейския потребителски център, цитирани от ФОКУС.

Да се пазарува от електронни търговци има изключително много предимства – имаме достъп до огромен пазар на стоки и услуги, конкурентни цени и можем да направим поръчката по всяко време на денонощиет. Ако обаче не сме достатъчно внимателни, може да пострадаме от некоректни онлайн търговци или да попаднем на измама.

Затова е препоръчително да проверим добре дали уеб магазинът, от където искаме да купиме дадена стока или услуга, е сигурен. Ето как стъпка по стъпка:

В началото - доверете се на нас и направете проверка!

Чувствате ли се сигурни, когато сърфирате в интернет? Използвайте нашия инструмент "Проверка на сайта!“ и пазарувайте спокойно и безопасно онлайн, съветват от ЕЦБ.

Статистика: