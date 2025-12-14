ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците. Този апел отправи д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология, предаде БНР.
"Чакат ни едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля хората да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може пациентите, които са с хронични състояния, да бъдат спасени при нужда от спешно кръводаряване. Здравето е най-важно. Който иска да дарява, без значение каква му е кръвната група, да заповяда", призова тя.
Районният център по трансфузионна хематология се намира в двора на Медицинския университет на бул. "Русе" 36 - от понеделник до петък от 08.00 до 18.30 часа.
