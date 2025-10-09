ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кредитен експерт: Най-честата грешка, която правят клиентите, е, че гледат само лихвата
"Задълженията на кредитния консултант са да поведе клиента от самото начало на процеса по вземане на кредит до самия му финал — да го съветва кои са най-добрите условия според това, което се предлага на пазара, и да му помогне да направи информиран избор в зависимост от актуалните пазарни условия между банките“, посочи Спасова.
Ролята на консултанта включва и подготовката на всички необходими документи. При ипотечен кредит това означава събиране на документите, свързани с доходите на клиента, изготвяне на пазарна оценка на имота и осигуряване на правна и документална изрядност.
"Понякога банките изискват и по-обстойна история на имота. Целият този процес е наша работа, а клиентът, който няма опит и за първи път тегли жилищен кредит, често е доста неориентиран кога, в кой момент и какво трябва да се направи. Затова нашата роля е изключително важна и все повече хора осъзнават нуждата от кредитни консултанти“, подчерта тя.
По думите на Спасова, през последните години кредитният пазар в България става все по-конкурентен, а клиентите – по-информирани. Банковите институции предлагат разнообразие от условия, но за да получи клиентът най-изгодната оферта, той трябва да отговаря на няколко основни критерия: много добра кредитна история и липса на забавяния; чисто ЦКР (Централен кредитен регистър); официални и стабилни доходи, доказани по документи.
Най-честите грешки при избор на кредит
Една от най-честите грешки, които клиентите допускат, е фокусирането единствено върху най-ниската лихва.
"Много често хората не разглеждат цялата картина — съпътстващите разходи, такси и застраховки, които могат съществено да повлияят на крайната цена на кредита“, отбеляза експертът.
Друга честа грешка е липсата на адекватно бюджетиране — клиентите подценяват реалния месечен разход, който могат да си позволят, без да се натоварват финансово.
"Задължително трябва да има и буфер при евентуално повишаване на лихвите в бъдеще“, съветва Спасова.
Много клиенти не знаят как се формират лихвите по кредитите. Те се състоят от два основни компонента: базов лихвен процент, който зависи от пазарни индекси и фиксирана надбавка на банката.
Когато пазарните индекси се повишат, автоматично се увеличава и лихвата по кредита. Именно затова е важно клиентът да знае дали лихвата е плаваща или фиксирана, за какъв срок и при какви условия може да се промени.
"Това знание предпазва клиента от неприятни изненади“, обяснява Спасова.
Тя допълва, че инфлацията винаги оказва натиск върху лихвените проценти: когато инфлацията расте, растат и лихвите. Много хора изпадат в затруднение не защото нямат доходи, а защото натрупват твърде много кредити и в един момент месечните им вноски надвишават доходите им.
Финансова дисциплина и консултация – ключът към стабилност
"Банките и консултантите могат да помогнат с преструктуриране на задълженията, но не и да направят чудеса. Финансовата дисциплина и умереността са ключови“, категорична е Спасова.
Тя съветва всеки, който обмисля кредит, да се консултира със специалист, да чете внимателно договора и да не пренебрегва "ситния шрифт“, тъй като именно там често се крият важни детайли.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:08 / 09.10.2025
Уволнен полицай заради случая "Цалапица" осъди МВР
08:09 / 09.10.2025
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:03 / 09.10.2025
Край на дъждовното време
08:14 / 09.10.2025
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш ис...
23:08 / 08.10.2025
Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
21:54 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS