|Красиво завръщане на зимата в Родопите
Проходими при зимни условия са пътищата в региона, съобщиха за ФОКУС от Областно пътно управление-Смолян. 52 машини са на терен и почистват и обработват пътните настилки.
Остава ограничено движението да товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала".
От Пътната служба призовават водачите да шофират внимателно и да тръгват на път в Смолянско с автомобили подготвени за движение при зимни условия.
