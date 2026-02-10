Красиво завръщане на зимата в Родопите

© ФОКУС Сняг вали в Смолян и по проходите в областта. Снежната покривка е между 10 и 15 см по високите части.



Проходими при зимни условия са пътищата в региона, съобщиха за ФОКУС от Областно пътно управление-Смолян. 52 машини са на терен и почистват и обработват пътните настилки.



Остава ограничено движението да товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала".



От Пътната служба призовават водачите да шофират внимателно и да тръгват на път в Смолянско с автомобили подготвени за движение при зимни условия.