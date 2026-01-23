ЗАРЕЖДАНЕ...
Край на студа
В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.
В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026
20:56 / 22.01.2026
