Бюджетният дефицит в България нараства с притеснителни темпове, като само за първите четири месеца на годината се очаква той да достигне между 2 и 3 млрд. лева. Според Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ, съотношението на дефицита спрямо БВП може да надхвърли критичните 3% и дори да достигне нива от 4% и повече в предаването "Денят On Air".

Ситуацията изисква изключително внимание при гласуването на нови публични разходи, информира Plovdiv24.bg. Каримански подчерта, че следващото правителство трябва да направи сериозен преглед на разходната част на бюджета, като я базира на ясна политическа стратегия с четиригодишен хоризонт. Според него е наложително всяко министерство да изготвя секторен анализ, за да се оцени реалната ефективност на направените инвестиции.

Като мярка за оптимизиране на държавните финанси, експертът предложи реформи в публичния сектор. Той се обяви срещу автоматичното увеличаване на заплатите чрез специализирани закони, без това да е обвързано с постигната ефективност и икономия от мащаба. Относно имотния пазар, Каримански предложи премахване на данъчните оценки и изповядване на сделките пред нотариус само на пазарни цени, което би увеличило събираемостта на приходите.

В коментар за планираното връщане на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР) към държавната хазна, членът на УС на БНБ посочи, че това вероятно е ход за спешно свиване на дефицита. Той увери, че ликвидността на банката е стабилна, но предупреди, че конфликтите между собственика (държавата) и ръководството на финансовата институция носят негативен имиджов ефект.