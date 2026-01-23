Коварни условия за шофиране

© Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ. Дъжд вали в областите Добрич и Сливен.



Намалена видимост поради мъгла:



· Област Бургас: Гъста мъгла по път I-9 (видимост 10 м), път II-99 (20 м) и път II-79 (25 м).



· Област Хасково: В района на Харманли видимостта е под 30 метра.



· Област Сливен: В районите на Сливен и Котел – между 30 и 50 метра.



· Област Монтана: Около град Монтана – до 50 метра.



· Перник: На територията на цялата област – от 50 до 200 м.



· Плевен: В районите на Искър, Любеново, Люляк и Телиш – 50-150 м.



· Добрич: На много места в областта – 50-150 м.



· Кърджали: На отделни места – около 100 м.



· Хасково: В района на Тополовград – до 100 м.



· Сливен: В района на Нова Загора – до 100 м.



· Ловеч: В района на Добродан – до 100 м.



· Разград: На отделни места в областта – до 150 м.



· Ришки проход: Около 250 метра.



· Област Ямбол: Между 350 и 400 метра.



· АМ "Хемус“: в Софийска област (10-20 м) и в района на Шумен.



· АМ "Тракия“: Мъгла в участъците около София (50-100 м) и Сливен (150 м).



· АМ "Струма“: Гъста мъгла в началото при София (50 м) и Перник (50-100 м).