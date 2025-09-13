ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадинов: Качваме се на Титаник!
Той предупреди, че еврозоната е в криза, като посочи Франция, Германия и Италия като примери за държави с фалит, рецесия и стагнация.
"Качваме се на Титаник“, каза още Костадинов.
"Бюджетният дефицит у нас вече надхвърля 6,5 млрд. лева, а корупцията и липсата на външнополитическа инициатива са допълнителни аргументи за оставка", допълни той.
Към този час центърът на София е блокиран от ш
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1273
|предишна страница [ 1/213 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма д...
15:40 / 13.09.2025
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
15:30 / 13.09.2025
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025
Скандал на летище "Васил Левски", един задържан, друг в болница
14:44 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
13:29 / 13.09.2025
Обявиха частично бедствено положение
13:08 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS