ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Костадинов: Вчера бе извършено поредното политическо убийство
"В американските университети той правеше серия от публични дискусии, в които, в буквалния смисъл на думата, унищожаваше либерал-глобалистките пропогандистки тези. Вчерашното му убийство се случи точно в средата на такава дискусия, организирана в университета в Юта.
Нашите депутати и евродепутати бяха поканени от него на дискусията във Флорида преди 2 месеца. Днес ще изпратим съболезнователна телеграма на семейството на Кърк.
В Европа действат по-перфидно. В Германия само за 14 дни умряха мистериозно 7 кандидати на Алтернатива за Германия. В България засега се ограничават само със смъртни заплахи, горе-долу по веднъж седмично. Засега.
Светът окончателно се раздели на две половини - на човеци и античовеци. България не прави изключение. От нас и само от нас зависи кой ще победи в тази вечна битка между доброто и злото", пише още Костадинов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вятър, дъжд и градушки, видимостта ще бъде намалена, ето къде
06:50 / 11.09.2025
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:13 / 10.09.2025
Лоша новина за ракията
22:20 / 10.09.2025
Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачест...
21:17 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:24 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
19:55 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS