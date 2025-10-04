Костадин Костадинов: Причината за смъртта на 3-ма души на "Елените" се вижда на тази снимка

© Вчера в района на "Елените" при наводнение загинаха 3 души. Причината за тази поредна трагедия се вижда на тази снимка. Защо поредна ли? Защото преди 11 години във Варна при наводнението в Аспарухово по същата причина загинаха 13 души. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



"А причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд, те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в Аспарухово през 2014 г., това стана и вчера в Елените.



Ето защо за жертните има виновни. И в двата случая това са общинските власти - във Варна те търпяха незаконните строежи в циганската махала, които бяха навлезли в дерето, а в Елените направо са дали разрешение за строеж на немислимо място. Въпросът сега е - който точно в общинската администрация ще поеме отговорност за трагедията? Защото, още веднъж повтарям, тя не е плод на друго, а на извършено административно престъпление от държавни или общински служители", пише още Костадинов.