ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Координационният център за еврото със съвети към пенсионерите
Той призова възрастните граждани да не се поддават на апетитни предложения за обмяна на левове в евро по домовете. "Нека да се въздържат от носенето на големи суми в себе си".
"Към момента е осигурена добра организация между МВР и Български пощи за изплащането на пенсиите. Осигурено е навсякъде полицейско присъствие с цел сигурност. Нека пенсионерите спазят графика при получаването на пенсиите, тъй като неспазването създава напрежение", подчерта Иванов.
Той припомни, че се намираме в период на двойно обозначаване на цените. Също така уточни, че в БНБ безсрочно безплатно могат да се обменят левове в евро, а в търговските банки и Български пощи до 30 юни.
"Към 6 февруари в налично парично обращение остават 5,9 млрд. лева банкноти и монети. Което представлява 81% изтеглено парично налично обращение в левове. Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и монети на обща стойност над 6.7 млрд. евро. Процесът върви много гладко и до края на месеца няма да имаме проблем с изтеглените левове в обращение", обясни Иванов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1894
|предишна страница [ 1/316 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Иван Савов: Ако пръстите на детето са били сключени така, нали зн...
12:06 / 10.02.2026
Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вд...
12:02 / 10.02.2026
МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентск...
11:47 / 10.02.2026
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на...
11:28 / 10.02.2026
Българското вино, което напои социалистическия свят
10:24 / 10.02.2026
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
11:10 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS